Google более не сотрудничает с Huawei

Гаджеты одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei не обновят операционную систему Android, а у следующих поколений смартфонов китайской компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее, передает Reuters.

По информации агентства, корпорация Google приостановила сотрудничество с Huawei в связи с внесением китайской компании в черный список правительства США. Однако Google Play и Google Play Protect работают у пользователей, которые уже купили смартфоны Huawei. Американская корпорация разбирается с последствиями решения Вашингтона.

Представитель министерства торговли США заявлял, что ведомство внесет Huawei в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности».

