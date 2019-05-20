Сбербанк рассказал клиентам, как обезопасить себя от мошенников

Сбербанк обратился к клиентам после появления сообщений о новой схеме мошенничества с помощью терминалов организации, призвав их внимательно изучать информацию на экране банкомата перед тем, как преступить к операции.

«Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены», — подчеркивает банк.

Однако, в целях безопасности, Сбербанк советует клиентам не только внимательно изучать то, что они видят на экране, но и обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц при работе с банкоматом. Кроме того, пресс-служба компании подчеркивает, что, в случае сомнений, следует отказаться от проведения операции, а также сообщить об этом в банк по телефону 900.