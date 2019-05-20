Родственники жертв авиакатастрофы в Сочи надеются, что памятник погибшим установят 12 июня

Родственники погибших в авиакатастрофе летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ хотят установить мемориал в Сочи, где произошла трагедия. Но бюрократическая волокита поставила открытие памятника под угрозу, сообщает ФАН.

В создании мемориала участвуют благотворительный фонд «Доктор Лиза», а также родственники жертв катастрофы. Все средства они собрали сами. Готов проект памятника-стелы.

Елена Давиденко, мать погибшего в авиакатастрофе музыканта Кирилла Давиденко, рассказала, что родственники пытаются добиться установки монумента с марта 2019 года. Женщина сообщала, что ведомства плохо контактируют между собой, перебрасывают работу друг другу. Чиновники тормозят реализацию проекта.

«Нам изначально предложили установку памятника 5 мая, но, к сожалению, все сорвалось. Я от лица родственников писала письма во все инстанции, мне многие очень помогают», — сказала Елена.

Причина задержки в том, что по закону установка памятника на территории муниципального образования — прерогатива города Сочи. Предоставить землю, оформить кадастровые бумаги etc. — все это должны были сделать власти города. На данный момент есть договоренность, что памятник откроют 12 июня. Однако все, что есть — лишь слова и заверения чиновников. Бездействие администрации разочаровывает людей, жалуется Елена.

«Вы поймите состояние семей. Не хотелось бы наносить людям дополнительную травму», — говорит женщина.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич решил лично проконтролировать ситуацию. Он убежден, что нельзя подвергать таким испытаниям людей, переживших трагедию.

«То, что мы видим в этой истории, — это, скорее всего, нежелание даже не региональных, а местных властей просто оказать элементарную посильную помощь», — считает Малькевич.

Он подчеркнул, все, что требуется от властей — подписать документы и помочь поставить памятник.

«Не понимаю, как у местных чиновников хватает совести волокитить эту историю, это то, что называется «спихотехника» — когда спихивают друг на друга. И мы этого так не оставим», — удивляется глава комиссии ОП РФ.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта в Сочи. Погибли 92 человека. Среди них оказались руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Валерий Халилов, артисты и сотрудники коллектива, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), военнослужащие и журналисты.