Глава СБУ подал в отставку

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, рапорты об увольнении подали все заместители Грицака. Первым об этом сообщил Павел Демчин.

По закону, пока президент Украины и Рада не назначат нового главу СБУ, действующий продолжает работать.

Напомним, после победы Владимира Зеленского на выборах решение об отставке принял ряд министров, в том числе глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, руководитель администрации Порошенко Игорь Райнин.