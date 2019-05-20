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9:45   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Глава СБУ подал в отставку

Глава СБУ подал в отставку

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, рапорты об увольнении подали все заместители Грицака. Первым об этом сообщил Павел Демчин.

По закону, пока президент Украины и Рада не назначат нового главу СБУ, действующий продолжает работать.

Напомним, после победы Владимира Зеленского на выборах решение об отставке принял ряд министров, в том числе глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, руководитель администрации Порошенко Игорь Райнин.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #сбу #грицак

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