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9:53   20 Мая 2019
Весь мир

Глава МИД Индии поучаствует в СМИД ШОС

Глава МИД Индии поучаствует в СМИД ШОС

Представитель МИД Индии в понедельник, 20 мая, сообщил, что министр иностранных дел Сушма Сварадж представит страну на СМИД ШОС, которое пройдет 21-22 мая в Бишкеке​​​. По его словам, отдельная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым не стоит в графике министра.

«В последний раз она участвовала в такого рода совещании в апреле 2018 года в Пекине», — уточнили в индийском МИД.

По информации внешнеполитического ведомства, в течение последнего года под председательством Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества Индия активно участвовала в деятельности различных механизмов ШОС, передает РИА Новости. Программа пребывания Сушма Сварадж в Бишкеке включает — участие в совещании министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместную встречу глав МИД с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #лавров #индия #смид шос

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