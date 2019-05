Глава МИД Индии поучаствует в СМИД ШОС

Представитель МИД Индии в понедельник, 20 мая, сообщил, что министр иностранных дел Сушма Сварадж представит страну на СМИД ШОС, которое пройдет 21-22 мая в Бишкеке​​​. По его словам, отдельная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым не стоит в графике министра.

По информации внешнеполитического ведомства, в течение последнего года под председательством Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества Индия активно участвовала в деятельности различных механизмов ШОС, передает РИА Новости. Программа пребывания Сушма Сварадж в Бишкеке включает — участие в совещании министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместную встречу глав МИД с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым.

EAM @SushmaSwaraj & Foreign Secretary met Afghanistan's High Peace Council Secretary & President Ghani's Special Envoy @Umerdaudzai2 ,who briefed the Indian leadership on the outcome of the recently held Loya Jirga. India expressed its support for sustainable peace in Afghanistan pic.twitter.com/xHbsMyt837