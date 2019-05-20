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9:34   20 Мая 2019
Россия

Более 20 населенных пунктов в Приморье остались без света из-за циклона

Более 20 населенных пунктов в Приморье остались без света из-за циклона

Электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья пострадало в результате ливней и штормового ветра, скорость которого достигала 27 метров в секунду. Об этом сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания.

В воскресенье, 19 мая, спасатели распространили предупреждение о сильных дождях и штормовом ветре во Владивостоке, а также южных и восточных районах региона.

На данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение. Основной удар стихии пришелся на центральные районы Приморья, например, пострадали Надеждинский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский районы, Фокино, Уссурийский городской округ. 

«По данным на 13.00 (06.00 мск) 20 мая электроснабжение нарушено в 25 населенных пунктах Приморского края», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что дожди не прекратились. Аварийные отключения и обрывы проводов могут быть в других районах края.

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Автор: Виктория Разумовская
#приморье #общество #шторм #погода

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