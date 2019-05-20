Казахстан обсудит возможные изменения в условиях сделки ОПЕК
Представитель министерства энергетики Казахстана в понедельник, 20 мая, сообщил, что Нур-Султан интересует дальнейшая координация стран ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка. Республика готова обсудить возможные изменения в условиях соглашения по снижению добычи нефти.
По информации ведомства, в воскресенье, 19 мая, заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев поучаствовал в очередном заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде. По его словам, при обсуждении дальнейших усилий необходимо учитывать фундаментальные факторы — наличие складских запасов и уровень добычи основных нефтедобывающих стран, а также политические аспекты, влияющие на колебания цен на нефть.
«Казахстан видит необходимость в продолжении координации усилий стран ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка», — передает пресс-служба Минэнерго.
СУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НГО РК 19.05.2019 pic.twitter.com/fKnsvRAt2R— Ministry of Energy (@Energy_RK) 20 мая 2019 г.