Ряд американских IT-компаний приостановили бизнес с Huawei

Несколько американских компаний приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании Huawei. Об этом 20 мая пишет агентство Bloomberg.

Источники СМИ сообщили, что в этот список входят такие компании, как Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel. Их руководства сообщили сотрудникам, что приостановлены поставки оборудования Huawei до дальнейших распоряжений.

Ранее стало известно, что корпорация Google приостановила бизнес с китайской компанией из-за внесения ее в черный список. По этой причине у Huawei не будет доступа к аппаратным и программным продуктам, кроме тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

Американский лидер Дональд Трамп ранее говорил об угрозе шпионажа и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью. Кроме того, президент объявил режим «национального ЧП» в связи с угрозами информационным технологиям.