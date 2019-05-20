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8:42   20 Мая 2019
Россия

Фонд защиты национальных ценностей готов оплатить адвокатов Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей готов оплатить адвокатов Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей предложил оплатить адвокатов и иную юридическую помощь россиянке Марии Бутиной по апелляции на приговор суда США. Об этом сообщил глава фонда Александр Малькевич, пишет РИА Новости 20 мая.

На данный момент организация ведет переговоры с РОО «Антиглобалистское движение» по переводу денег для оплаты адвоката.

В заявлении Малькевича сказано, что с момента задержания Бутиной американская сторона применяла негуманные меры по отношению к ней, нарушала ее права. Кроме того, девушка находится в ужасающих условиях и ждет перевода в федеральную тюрьму.

«Фонд защиты национальных ценностей сделает все возможное для оказания необходимой помощи соотечественнице и восстановления ее прав в соответствии с международными нормами», — говорится в документе. 

Напомним, Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью работы на иностранным агентом. Она была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять уже провела за решеткой. Свою вину девушка признала.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #сша #общество #бутина

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