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8:20   20 Мая 2019
Весь мир

Пхеньян обвинил Сеул в продолжении политики зависимости от США

Пхеньян обвинил Сеул в продолжении политики зависимости от США

Пхеньян раскритиковал Сеул за прошедшие недавно переговоры с США. В КНДР назвали их продолжением зависимости от иностранной стороны. Об этом говорится в комментарии информационного портала КНДР «Уриминчжоккири».

«Тот факт, что власти Южной Кореи недавно провели тайные переговоры с США показывает, что им еще предстоит покончить с политикой зависимости от иностранных сил», — говорится в материале. 

Авторы статьи убеждены, что глупо ожидать, что отношения Пхеньяна и Сеула улучшатся путем получения разрешения от внешних сил. Скорее, степень зависимости вырастет еще больше.

Ранее спецпред Госдепа США по КНДР Стивен Бигэн прибыл в Сеул, где встретился со спецпредом Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Кроме того, прошло заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #южная корея

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