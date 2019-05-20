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7:55   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Сторонники Пашиняна блокируют здания судов в Ереване

Сторонники Пашиняна блокируют здания судов в Ереване

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна в понедельник утром последовали его призыву и начали перекрывать входы и выходы зданий судов Еревана, сообщает корреспондент ТАСС.

По его словам, несмотря на дождь, гражданские активисты блокировали здания Конституционного суда и суда общей юрисдикции, который в субботу постановил освободить из-под ареста бывшего президента Кочаряна.

«Мы пришли сюда по призыву Никола Пашиняна и будем ждать его указаний. Суды в Армении должны служить народу», — заявил ТАСС один из участников протеста.

Напомним, в воскресенье Никол Пашинян призвал народ Армении в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ожидать его выступления в прямом эфире. Он прокомментировал решение суда освободить экс-президента Роберта Кочаряна словами, что «в стране созревает второй и самый главный этап революции».

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Автор: Мария Милкевич
#армения #протест #ереван #пашинян #кочарян

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