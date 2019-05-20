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7:25   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Двадцать девять заключенных убиты во время бунта в колонии в Таджикистане

Двадцать девять заключенных убиты во время бунта в колонии в Таджикистане

Минюст Таджикистана сообщил, что во время бунта в колонии в пригороде Душанбе было убито 29 заключенных. Об этом пишет РИА Новости.

Также погибли три охранника. Это случилось ночью в воскресенье в колонии строгого режима города Вахдат в 15 километрах юго-восточнее Душанбе.

«В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами», — рассказал замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров.

Ранее сообщалось, что 30 особо опасных заключенных, отбывающих срок по обвинению в причастности к «Исламскому государству»*, «вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега». В ходе переговоров они не согласились прекратить беспорядки, в результате началась перестрелка.

Всего в колонии находятся примерно 1500 заключенных.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#таджикистан #заключенные #бунт #душанбе

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