Американский эсминец проплыл возле спорной акватории Южно-Китайского моря

Американский эсминец Preble прошел в воскресенье неподалеку от рифа Скарборо (остров Хуанъянь) в Южно-Китайском море в границах зоны, которую Китай объявил своими территориальными водами, передает Reuters со ссылкой на представителя США.

Собеседник агентства уточнил, что целью данного действия было «бросить вызов неумеренным морским претензиям и сохранить доступ к водным путям, установленный международным правом».

Он также отметил, что корабль прошел в пределах 12 морских миль от рифа.

Напомним, разногласия по повод принадлежности островов и морских пространств этого района с участием Вьетнама, Брунея, Малайзии и Филиппин длятся уже много десятилетий. В первую очередь они касаются архипелага Сиша (Парасельские острова), островов Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).