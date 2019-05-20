Экс-глава польского МИД раскритиковал беспечность немцев по отношению к России

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в ФРГ не расценивают Россию как угрозу, а многие немцы уверены, что с ней можно объединиться против США.

При этом он добавил, что Германия расположена в зоне поражения российских ракет, базирующихся в Калининграде, и недоумевает, почему Берлин игнорирует этот факт.

«Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — сказал Сикорский.

Он заявил, что Берлину надо больше внимания обращать на обороноспособность. Например, Германия имеет на вооружении намного меньше боеспособных танков, чем Польша, хотя ее оборонный бюджет в четыре раза больше.

Также политик выразил мнение, что Берлин, поддерживая проект «Северный поток — 2», ставит свои экономические интересы выше интересов ближайших стран и, более того, предает геостратегические интересы всей Европы.