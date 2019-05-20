Экстренное заседание СБ ООН пройдет в связи с принятием на Украине закона о языке

Совбез ООН соберет в понедельник в Нью-Йорке экстренное заседание на фоне принятия на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», рассказал в воскресенье ТАСС первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что встреча пройдет по инициативе российской стороны.