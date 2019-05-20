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6:09   20 Мая 2019
Весь мир

Экстренное заседание СБ ООН пройдет в связи с принятием на Украине закона о языке

Экстренное заседание СБ ООН пройдет в связи с принятием на Украине закона о языке

Совбез ООН соберет в понедельник в Нью-Йорке экстренное заседание на фоне принятия на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», рассказал в воскресенье ТАСС первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что встреча пройдет по инициативе российской стороны.

«Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом», — объяснил Полянский.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #сб оон #закон о языке

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