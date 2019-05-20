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Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

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2:08   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Президент Армении Армен Саркисян вечером 19 мая после призыва премьер-министра Никола Пашиняна блокировать все здания судов страны заявил, что граждане должны соблюдать конституцию и сохранять спокойствие, передает пресс-служба армянского лидера.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране близится «второй и самый главный этап революции», и призвал народ в понедельник утром перекрыть все входы и выходы зданий судов и ожидать его выступления в прямом эфире.

«Согласно Конституции страны, власть принадлежит народу. Следовательно, ветви власти Армении должны отражать коллективную волю народа, служить его конституционным целям. Я призываю всех граждан, независимо от их социального и политического положения и должности, сохранять мир и покой, соблюдать Конституцию и законы», — сообщается в заявлении президента.

Саркисян также отметил, что демократические процессы в Армении не повернуть вспять, и это обстоятельство не должно вызывать сомнений.

«Сейчас, находясь в командировке за границей, я поддерживаю связь с соответствующими государственными органами», — подчеркнул он.

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Автор: Мария Милкевич
#армения #саркисян #пашинян

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