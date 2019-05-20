Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Президент Армении Армен Саркисян вечером 19 мая после призыва премьер-министра Никола Пашиняна блокировать все здания судов страны заявил, что граждане должны соблюдать конституцию и сохранять спокойствие, передает пресс-служба армянского лидера.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране близится «второй и самый главный этап революции», и призвал народ в понедельник утром перекрыть все входы и выходы зданий судов и ожидать его выступления в прямом эфире.

«Согласно Конституции страны, власть принадлежит народу. Следовательно, ветви власти Армении должны отражать коллективную волю народа, служить его конституционным целям. Я призываю всех граждан, независимо от их социального и политического положения и должности, сохранять мир и покой, соблюдать Конституцию и законы», — сообщается в заявлении президента.

Саркисян также отметил, что демократические процессы в Армении не повернуть вспять, и это обстоятельство не должно вызывать сомнений.