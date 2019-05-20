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1:30   20 Мая 2019
Россия

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

Два корабля и одна подводная лодка с комплексом крылатых ракет «Калибр» в этом году впервые поступят в Тихоокеанский флот, рассказал командующий ТОФ Сергей Авакянц в интервью газете «Красная звезда».

«Мы также ожидаем в этом году получить два первых боевых корабля с комплексом новейших крылатых ракет «Калибр». В боевой состав флота должен войти также современный корвет нового проекта «Гремящий». Он уже проходит заводские ходовые испытания. Корабль несет не только крылатые ракеты «Калибр-НК», но и вооружен, как корветы проекта 20380, современным комплексом противовоздушной обороны «Редут», имеет серьезное противолодочное вооружение», — добавил Авакянц.

Военный также сообщил о строительстве шести больших дизельных подводных лодок проекта 636, которые, кроме торпедного вооружения, могут атаковать морские и наземные цели крылатыми ракетами семейства «Калибр-ПЛ».

«Первую такую лодку мы ожидаем получить в этом году», — сказал Авакянц.

По словам командующего, всего в 2019 году на ТОФ должно быть сформировано более 10 экипажей новых надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота.

«В частности, среди новостроек, которые предстоит укомплектовать экипажами, — корвет «Алдар Цыденжапов», современный морской тральщик, противодиверсионные катера, спасательный буксир, рейдовые водолазные катера, дизельные и атомные подводные лодки, строящиеся специально для Тихоокеанского флота», — уточнил Авакянц.

Кроме того, до конца текущего года корабельный в состав бригады охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке РФ войдет малый ракетный корабль «Смерч».

«Он также претерпел глубокую модернизацию, которая затронула в первую очередь его главный ударный ракетный комплекс. Пусковые установки ракет «Малахит» демонтированы, и на их местах размещены направляющие для контейнеров противокорабельных ракет «Уран». МРК теперь несет 16 таких ракет», — отметил адмирал.

Ракетные комплексы «Калибр» использовались российскими кораблями и подлодками для атак по объектам боевиков в Сирии.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #ракеты #калибр #тоф

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