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0:46   20 Мая 2019
Россия

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Акция «Вода России» по очистке 1500 километров береговых линий стартует 20 мая, заявки на участие подали 82 региона РФ, рассказали ТАСС в пресс-центре федеральной целевой программы «Вода России».

«От мусора будут очищены берега и прибрежные акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры», — уточнили в пресс-центре.

Организаторы добавили, что акция проводится Минприроды совместно с Федеральным агентством водных ресурсов РФ с 2014 года, в этом году мероприятие закончится 30 октября. Присоединиться могут все желающие на официальном сайте чистыеберега.рф в роли организаторов либо участников мероприятий по очистке водоемов в своих регионах.

По информации пресс-центра, в 2018 году в акции участвовало рекордное количество волонтеров — 1,8 миллионов человек. За время проведения мероприятий удалось очистить 5300 водоемов в 85 регионах страны. Также был установлен новый рекорд по количеству собранного мусора — 1,7 миллиона мешков.

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Автор: Мария Милкевич
#рф #акция #минприроды #вода россии

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