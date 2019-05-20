Трамп призвал Иран не бороться с США

Американский лидер Дональд Трамп предсказал конец Ирана, если тот изъявил желание бороться с США и начнет угрожать им, и призвал этого не совершать. Об этом он заявил в Twitter.

«Если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом. Никогда не угрожай США снова», — написал президент.

Ранее стало известно, что Штаты на фоне обострения обстановки вокруг Ирана разместили в Персидском заливе и вблизи него по меньшей мере семь военных кораблей и доставили ЗРК Patriot. В Пентагоне заявили, что это ответные действия на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов».

Трамп сообщил, что хотел бы избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также заявил, что Иран не намерен воевать с США, но продолжит сопротивляться.