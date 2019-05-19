Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков объяснил в Twitter, почему некоторые европейские политики отрицательно отнеслись к вероятному восстановлению прав России в ПАСЕ.

Одной из тех, кто воспринял это негативно, стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она заявила о протесте против такой инициативы, обосновав свою позицию тем, что Россия якобы нарушила «международное право и свои обещания».

«Противники России боятся как огня восстановления права российской делегации голосовать в ПАСЕ, так как опасаются, что это станет «точкой перелома» — первым шагом к отмене санкций против России со стороны Евросоюза», — подчеркнул парламентарий.

Пушков считает, что такое развитие событий вполне логично, так как некоторые европейские страны терпят серьезные убытки от санкций против России.

Напомним, в 2014 году российские представители лишились ряда прав в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом, после чего РФ перестала выплачивать взносы в организацию, что вызвало финансовые затруднения в организации.

На апрельской сессии Парламентская ассамблея призвала Россию вновь сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Также в пятницу СЕ призвал создать равные условия работы в организации для всех ее участников. Сенатор Константин Косачев заявил, что Москва «будет наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ».