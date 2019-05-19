Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
23:27   19 Мая 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков объяснил в Twitter, почему некоторые европейские политики отрицательно отнеслись к вероятному восстановлению прав России в ПАСЕ.

Одной из тех, кто воспринял это негативно, стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она заявила о протесте против такой инициативы, обосновав свою позицию тем, что Россия якобы нарушила «международное право и свои обещания».

«Противники России боятся как огня восстановления права российской делегации голосовать в ПАСЕ, так как опасаются, что это станет «точкой перелома» — первым шагом к отмене санкций против России со стороны Евросоюза», — подчеркнул парламентарий.

Пушков считает, что такое развитие событий вполне логично, так как некоторые европейские страны терпят серьезные убытки от санкций против России.

Напомним, в 2014 году российские представители лишились ряда прав в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом, после чего РФ перестала выплачивать взносы в организацию, что вызвало финансовые затруднения в организации.

На апрельской сессии Парламентская ассамблея призвала Россию вновь сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Также в пятницу СЕ призвал создать равные условия работы в организации для всех ее участников. Сенатор Константин Косачев заявил, что Москва «будет наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #пасе #пушков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...