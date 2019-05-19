Прокуратура Саратовской области проверит сообщения об издевательстве над детьми

Прокуратура Саратовской области проверит сообщения об избиении и причинении ожогов 10-летним мальчикам компанией подростков.

Сообщается, что инцидент произошел 17 мая. К двум 10-летним ребятам, гулявшим во дворе, подошли четверо ранее знакомых им подростков в возрасте от 13 до 14 лет. Один из старших ребят повалил потерпевшего на землю, поджег пластиковую палочку и прислонил к ноге ребенка. Другого десятилетнего мальчика подростки избили.

Прокуратура проверит исполнение законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.