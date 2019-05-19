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22:52   19 Мая 2019
Весь мир

США и Бахрейн организуют круглый стол по вопросам экономики в конце июня в Манаме

США и Бахрейн организуют круглый стол по вопросам экономики в конце июня в Манаме

США и Бахрейн намерены провести круглый стол по вопросам экономики 25–26 июня в Манаме, будут обсуждаться, в частности, варианты привлечения инвестиций в Палестину. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Белого дома.

«Это прекрасная возможность для представителей власти, гражданского общества и бизнеса обменяться идеями, активизировать поддержку потенциальных экономических инвестиций и инициатив», — отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что на конференции рассмотрят возможные способы улучшения экономической ситуации в Палестине, включая содействие «быстрому росту частного сектора в стране».

«С нетерпением ожидаю важных дискуссий о подходе, который предоставит палестинцам новые возможности для реализации своего полного потенциала. В этом круглом столе примут участие лидеры со всего Ближнего востока, чтобы содействовать экономическому росту и расширению возможностей людей в этом важном регионе», — цитирует документ главу американского Минфина Стивена Мнучина.

Там не говорится ни о предполагаемом составе участников конференции, ни о том, кто будет представлять на ней США.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #экономика #палестина #бахрейн #минфин сша #мнучин

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