США и Бахрейн организуют круглый стол по вопросам экономики в конце июня в Манаме

США и Бахрейн намерены провести круглый стол по вопросам экономики 25–26 июня в Манаме, будут обсуждаться, в частности, варианты привлечения инвестиций в Палестину. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Белого дома.

«Это прекрасная возможность для представителей власти, гражданского общества и бизнеса обменяться идеями, активизировать поддержку потенциальных экономических инвестиций и инициатив», — отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что на конференции рассмотрят возможные способы улучшения экономической ситуации в Палестине, включая содействие «быстрому росту частного сектора в стране».

«С нетерпением ожидаю важных дискуссий о подходе, который предоставит палестинцам новые возможности для реализации своего полного потенциала. В этом круглом столе примут участие лидеры со всего Ближнего востока, чтобы содействовать экономическому росту и расширению возможностей людей в этом важном регионе», — цитирует документ главу американского Минфина Стивена Мнучина.

Там не говорится ни о предполагаемом составе участников конференции, ни о том, кто будет представлять на ней США.