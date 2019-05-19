Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

Известный французский актер Ален Делон получил почетную награду Каннского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. 72-е по счету международное мероприятие стартовало 14 мая. Актера назвали живой легендой и мировым символом кинематографа. Делон отметил, что примет награду в память о режиссерах, с которыми ему доводилось сотрудничать.

Alain Delon remercie son public lors de son discours après avoir reçu la Palme d’Or pic.twitter.com/0D6zSBRbjc — CNEWS (@CNEWS) May 19, 2019

Делон известен ролями в таких фильмах как Бассейн», «Двое в городе», «Самурай» и множестве других.

Российские кинокартины в этому году не прошли в основной конкурс и будут представлены в других программах.

Известно, что фестиваль откроется картиной Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Итоги фестиваля объявят 25 мая на церемонии закрытия.