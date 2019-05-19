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22:28   19 Мая 2019
Весь мир

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале

Известный французский актер Ален Делон получил почетную награду Каннского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. 72-е по счету международное мероприятие стартовало 14 мая. Актера назвали живой легендой и мировым символом кинематографа. Делон отметил, что примет награду в память о режиссерах, с которыми ему доводилось сотрудничать.

Делон известен ролями в таких фильмах как Бассейн», «Двое в городе», «Самурай» и множестве других.

Российские кинокартины в этому году не прошли в основной конкурс и будут представлены в других программах.

Известно, что фестиваль откроется картиной Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Итоги фестиваля объявят 25 мая на церемонии закрытия.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#культура #весь мир #каннский фестиваль #ален делон

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