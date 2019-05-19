Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале
Известный французский актер Ален Делон получил почетную награду Каннского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. 72-е по счету международное мероприятие стартовало 14 мая. Актера назвали живой легендой и мировым символом кинематографа. Делон отметил, что примет награду в память о режиссерах, с которыми ему доводилось сотрудничать.
Alain Delon remercie son public lors de son discours après avoir reçu la Palme d’Or pic.twitter.com/0D6zSBRbjc— CNEWS (@CNEWS) May 19, 2019
Делон известен ролями в таких фильмах как Бассейн», «Двое в городе», «Самурай» и множестве других.
Российские кинокартины в этому году не прошли в основной конкурс и будут представлены в других программах.
Известно, что фестиваль откроется картиной Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Итоги фестиваля объявят 25 мая на церемонии закрытия.
#RedSteps of ALAIN DELON ✨ La montée des marches d'ALAIN DELON ✨#Cannes2019 pic.twitter.com/WIf5nTZJpw— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 19, 2019