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22:26   19 Мая 2019
Весь мир

Двое военнослужащих САР погибли при обстреле со стороны боевиков

Двое военнослужащих САР погибли при обстреле со стороны боевиков

Двое сирийских военных погибли и семеро ранены в ходе обстрелов со стороны незаконных бандформирований, рассказал на брифинге в воскресенье глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.

Он подчеркнул, что с полуночи 18 мая правительственная армия в одностороннем порядке прекратила боевые действия в идлибской зоне деэскалации, но террористы продолжают обстрелы.

Купчишин уточнил, что за сутки были обстреляны населенные пункты Руйесет-Эскандер (трижды), Хамамият (дважды), Ардаш-Даг, Джуб-эз-Зарур, Нахшебба, Акч-Баэр, Ай-эль-Хаммам, Сафсафа провинции Латакия, Хуайз провинции Хама и Зафар-эль-Кабир провинции Идлиб.

Глава ЦПВС призвал командиров незаконных террористических группировок отказаться от вооруженных провокаций и начать мирное урегулирование конфликта.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #обстрелы #цпвс #купчишин

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