Пассажирский автобус опрокинулся в Германии, есть жертвы и пострадавшие

В аварии с пассажирским автобусом компании Flixbus погиб один человек, еще 20 пострадали, пишет Bild. Отмечается, что пятеро серьезно ранены.

Инцидент произошел на автобане A9 вблизи Лейпцига. Автобус ехал в Мюнхен, в салоне находились 75 человек.

К месту дорожно-транспортного происшествия прибыли спасательные службы и медицинские вертолеты, которые увозят пострадавших в больницы. Отрезок трассы перекрыт.

Ранее сообщалось, что в аварии с автобусом в Чили четыре человека погибли, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. Автобус с пассажирами опрокинулся в регионе Араукания.