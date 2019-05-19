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21:58   19 Мая 2019
Весь мир

Пассажирский автобус опрокинулся в Германии, есть жертвы и пострадавшие

Пассажирский автобус опрокинулся в Германии, есть жертвы и пострадавшие

В аварии с пассажирским автобусом компании Flixbus погиб один человек, еще 20 пострадали, пишет Bild. Отмечается, что пятеро серьезно ранены.

Инцидент произошел на автобане A9 вблизи Лейпцига. Автобус ехал в Мюнхен, в салоне находились 75 человек.

К месту дорожно-транспортного происшествия прибыли спасательные службы и медицинские вертолеты, которые увозят пострадавших в больницы. Отрезок трассы перекрыт. 

Ранее сообщалось, что в аварии с автобусом в Чили четыре человека погибли, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. Автобус с пассажирами опрокинулся в регионе Араукания.

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Автор: Ольга Шпакова
#авария #дтп #германия #происшествия #весь мир

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