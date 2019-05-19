Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook о начале «второго этапа революции» в стране.

«Завтра я объявлю о втором самом главном этапе революции в Армении. Я с нетерпением жду общенациональной поддержки», — подчеркнул Пашинян.

Он также призвал армянский народ блокировать работу судов.

«Блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь», — написал премьер.

Напомним, с апреля 2018 года оппозиция Армении протует против избрания премьер-министром бывшего главы государства Сержа Саргсяна. В итоге ему пришлось подать в отставку. На его должность избрали оппозиционного лидера Никол Пашинян.