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22:08   19 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook о начале «второго этапа революции» в стране.

«Завтра я объявлю о втором самом главном этапе революции в Армении. Я с нетерпением жду общенациональной поддержки», — подчеркнул Пашинян.

Он также призвал армянский народ блокировать работу судов.

«Блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь», — написал премьер.

Напомним, с апреля 2018 года оппозиция Армении протует против избрания премьер-министром бывшего главы государства Сержа Саргсяна. В итоге ему пришлось подать в отставку. На его должность избрали оппозиционного лидера Никол Пашинян.

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Автор: Мария Милкевич
#армения #пашинян

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