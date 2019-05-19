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21:31   19 Мая 2019
Весь мир

Европейский вещательный союз не станет аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз не станет аннулировать победу Лоуренса

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что компания не намерена аннулировать победу представителя Голландии Дункана Лоуренса на «Евровидении».

Он заявил, что сообщения ряда СМИ о том, что на YouTube обнаружили видео 2017 года, на котором Лоуренс исполняет песню Arcade, не соответствуют действительности.

Ранее СМИ утверждали, что обнаружение старого ролика в интернете нарушает правила песенного конкурса о том, что композиция должна быть новой. Гудман заявил, что это видео «не дало Лоуренсу преимущества», поэтому песню допустили на шоу.

Ранее стало известно, что Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл на Евровидении-2019 по итогам голосования зрителей и жюри. Второе место занял итальянский певец Махмуд с песней Soldi. Третьем стал Сергей Лазарев, представивший Россию.

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Автор: Ольга Шпакова
#евровидение #нидерланды #культура #общество #дункан лоуренс

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