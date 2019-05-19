Новак рассказал, как повлияла ситуация с «Дружбой» на нефтяной рынок

Инцидент с нефтепроводом «Дружба» не отразился на балансе спроса и предложения на нефтяном рынке, рассказал прессе глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы не видим того, чтобы ситуация повлияла на баланс спроса и предложения, поскольку экспорт из России продолжал осуществляться… в том числе и ситуация по ценам довольно стабильная в последний месяц», — заявил Новак в ответ на вопрос об этом.

Напомним, проблема с качеством нефти в «Дружбе» обнаружилась в апреле, когда топливо с примесью хлоридов попало в трубопровод в Самарской области. Нефтепровод «Дружба» идет через Брянскую область на территорию Белоруссии, также нефть оттуда поступает в «Балтийскую трубопроводную систему-2» и далее в морской порт в Ленинградской области. Минэнерго РФ информировало, что поставки качественной нефти в Белоруссию возобновились 2 мая, а загрузка кондиционной нефти в танкеры в порту Усть-Луга на Балтике началась 10 мая.