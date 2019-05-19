Новак заявил об отсутствии проблем с нефтедобычей из-за ЧП с «Дружбой»

Россия не пересматривала прогноз по нефтедобыче из-за инцидента с трубопроводом «Дружба», поставлявшем в Белоруссию нефть с повышенным содержанием хлоридов. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщают РИА Новости.

«Нет, не пересматриваем. У нас особо проблем нет с добычей, и я думаю, что даже по месяцу будут объемы выровнены с точки зрения добычи по маю», — сообщил Новак журналистам.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал передать в правоохранительные органы материалы по загрязненной нефти, отправленной на экспорт в Белоруссию. После доклада Новака глава Кабмина потребовал сделать «персональные выводы» в отношении ответственных за соответствующую работу.

Российский транзит нефти проходит через территорию Польши и Украины: на момент ЧП страны прекратили прием некачественного сырья 24 и 25 апреля, 30 апреля прием нефти приостановила и Белоруссия. Поставки качественного продукта соседнюю страну возобновились 2 мая. 20 мая начнется прокачка чистой нефти в Польшу, ожидаются поставки на границу со Словакией.