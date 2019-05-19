Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
21:00   19 Мая 2019
Россия

Новак заявил об отсутствии проблем с нефтедобычей из-за ЧП с «Дружбой»

Новак заявил об отсутствии проблем с нефтедобычей из-за ЧП с «Дружбой»

Россия не пересматривала прогноз по нефтедобыче из-за инцидента с трубопроводом «Дружба», поставлявшем в Белоруссию нефть с повышенным содержанием хлоридов. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщают РИА Новости.

«Нет, не пересматриваем. У нас особо проблем нет с добычей, и я думаю, что даже по месяцу будут объемы выровнены с точки зрения добычи по маю», — сообщил Новак журналистам.

Новак заявил об отсутствии проблем с нефтедобычей из-за ЧП с «Дружбой»

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал передать в правоохранительные органы материалы по загрязненной нефти, отправленной на экспорт в Белоруссию. После доклада Новака глава Кабмина потребовал сделать «персональные выводы» в отношении ответственных за соответствующую работу.

Российский транзит нефти проходит через территорию Польши и Украины: на момент ЧП страны прекратили прием некачественного сырья 24 и 25 апреля, 30 апреля прием нефти приостановила и Белоруссия. Поставки качественного продукта соседнюю страну возобновились 2 мая. 20 мая начнется прокачка чистой нефти в Польшу, ожидаются поставки на границу со Словакией.

Новак заявил об отсутствии проблем с нефтедобычей из-за ЧП с «Дружбой»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #польша #новак #политика #нефть #белоруссия #общество #дружба #минэнерго

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...