Новак встретился с министром нефти Венесуэлы

Глава Минэнерго РФ провел встречу с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо на полях министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского энергетического ведомства.

В воскресенье в саудовской Джидде проходит очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+.

Ранее Новак сообщал о том, что намерен встретиться с саудовским министром энергетики.