Новак встретился с министром нефти Венесуэлы
Глава Минэнерго РФ провел встречу с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо на полях министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского энергетического ведомства.
#ОПЕК Александр Новак @novakav1 встретился с Министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо @MQuevedoF pic.twitter.com/gQhZFshxzc— Минэнерго России (@MinenergoGov) May 19, 2019
В воскресенье в саудовской Джидде проходит очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+.
Ранее Новак сообщал о том, что намерен встретиться с саудовским министром энергетики.