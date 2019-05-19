Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
21:05   19 Мая 2019
Россия

Новак встретился с министром нефти Венесуэлы

Новак встретился с министром нефти Венесуэлы

Глава Минэнерго РФ провел встречу с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо на полях министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского энергетического ведомства.

В воскресенье в саудовской Джидде проходит очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+.

Ранее Новак сообщал о том, что намерен встретиться с саудовским министром энергетики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #новак #нефть #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...