Австрийская прокуратура не расследует инцидент с вице-канцлером Штрахе

Прокуратура Австрии отказалась расследовать инцидент со скандальной видеозаписью, на которой бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с якобы «россиянкой» покупку медиаактивов для влияния на выборы.

«Конкретных доказательств наличия преступления из этого не следует», — заявили в австрийской прокуратуре.

Прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции должна изучить полную видеозапись, отрывки которой ранее были опубликованы в европейских СМИ. Но немецкие издание отказываются предоставлять правоохранителям оригинальный, не обрезанный видеоматериал.

Издание Welt утверждало, что встреча была подготовленной ловушкой для чиновника. Сам Штрахе назвал инцидент «целенаправленным политическим убийством» и подал в отставку. На видеозаписи собеседница Штрахе заявляет о желании приобрести австрийское издание Kronen Zeitung, а сам вице-канцлер надеется получить от нее финансовую помощь на предстоящих парламентских выборах

Австрийский канцлер Себастьян Курц отказался вести дальнейшую деятельность в коалиционном правительстве с ультраправой партией Штрахе «Австрийская партия свободы» и заявил о проведении досрочных парламентских выборов.