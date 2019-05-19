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Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

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20:27   19 Мая 2019
Весь мир

Более 20 человек пострадали из-за наезда автомобиля на пешеходов на Кубе

Более 20 человек пострадали из-за наезда автомобиля на пешеходов на Кубе

В результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Малекон трое погибли, еще 20 получили травмы.

Об этом сообщает агентство ACN, ссылаясь на информацию врачей. Отмечается, что происшествие случилось в ночь на воскресенье. Пострадавшие госпитализированы, четырем были сделаны операции.

Как пишет СМИ, среди пострадавших есть два иностранца. По данным агентства, машина была старой.

Ранее в воскресенье в Каире возле туристического автобуса взорвалась бомба. В инциденте пострадали 17 человек. Известно, что среди пострадавших граждане Египта и ЮАР. Местные правоохранители ищут причастных к взрыву.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #весь мир #куба #наезд автомобиля

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