Более 20 человек пострадали из-за наезда автомобиля на пешеходов на Кубе
В результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Малекон трое погибли, еще 20 получили травмы.
Об этом сообщает агентство ACN, ссылаясь на информацию врачей. Отмечается, что происшествие случилось в ночь на воскресенье. Пострадавшие госпитализированы, четырем были сделаны операции.
Как пишет СМИ, среди пострадавших есть два иностранца. По данным агентства, машина была старой.
Ранее в воскресенье в Каире возле туристического автобуса взорвалась бомба. В инциденте пострадали 17 человек. Известно, что среди пострадавших граждане Египта и ЮАР. Местные правоохранители ищут причастных к взрыву.