Более 20 человек пострадали из-за наезда автомобиля на пешеходов на Кубе

В результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Малекон трое погибли, еще 20 получили травмы.

Об этом сообщает агентство ACN, ссылаясь на информацию врачей. Отмечается, что происшествие случилось в ночь на воскресенье. Пострадавшие госпитализированы, четырем были сделаны операции.

Как пишет СМИ, среди пострадавших есть два иностранца. По данным агентства, машина была старой.

Ранее в воскресенье в Каире возле туристического автобуса взорвалась бомба. В инциденте пострадали 17 человек. Известно, что среди пострадавших граждане Египта и ЮАР. Местные правоохранители ищут причастных к взрыву.