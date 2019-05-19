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19:49   19 Мая 2019
Россия

Антимусорный митинг в Архангельске собрал около двух тысяч человек

Антимусорный митинг в Архангельске собрал около двух тысяч человек

Воскресный митинг-концерт в Архангельске посетили около двух с половиной тысяч человек. Люди собрались, чтобы выразить протест касательно строительства мусорного полигона «Шиес» под Архангельском, куда ранее планировали свозить отходы из других регионов, в том числе, из Москвы. 

Городская администрация согласовала мероприятие и отвела под него сквер у площади Терехина. Отмечается, что плотность людей на митинге была не такая высокая, как на акции 7 апреля.

 

Сотрудники правоохранительных органов организовали 24 пропускных пункта с металлоискателями и счетчиком. Данные приборов показали, что на мероприятие пришли около полутора тысяч человек, остальные рамки миновали и подтянулись позже - еще порядка 600-700 человек.

Как сообщают очевидцы, на митинге царила благожелательная атмосфера без агрессивных лозунгов.

Ситуацию с полигоном «Шиес» в четверг прокомментировал президент РФ Владимир Путин. На медиафоруме ОНФ в Сочи он заявил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом отходов из столицы на мусорные полигоны в другие регионы.

16 мая на совещании в администрации президента РФ приняли решение приостановить строительные работы в экотехнопарке «Шиес» в Архангельской области.

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Автор: Ольга Шпакова
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