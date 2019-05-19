Кадыров поздравил Беглова с днем рождения и пожелал Петербургу процветания

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Он напомнил о давних экономических, культурных и спортивных связях Чеченской Республики с Петербургом и отметил, что один из центральных проспектов Грозного назван именем Северной столицы.

Также Кадыров отметил большую роль Петербурга в подготовке специалистов для Чечни. Он выразил уверенность в том, что добрые традиции получат продолжение и пожалел имениннику здоровья, успехов и удачи, а городу - процветания.

Ранее сообщалось, что Беглова поздравили с днем рождения многие известные персоны.