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19:15   19 Мая 2019
Россия

Кадыров поздравил Беглова с днем рождения и пожелал Петербургу процветания

Кадыров поздравил Беглова с днем рождения и пожелал Петербургу процветания

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Он напомнил о давних экономических, культурных и спортивных связях Чеченской Республики с Петербургом и отметил, что один из центральных проспектов Грозного назван именем Северной столицы.

Также Кадыров отметил большую роль Петербурга в подготовке специалистов для Чечни. Он выразил уверенность в том, что добрые традиции получат продолжение и пожалел имениннику здоровья, успехов и удачи, а городу - процветания.

Ранее сообщалось, что Беглова поздравили с днем рождения многие известные персоны.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #кадыров #петербург #политика #беглов

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