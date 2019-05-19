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19:07   19 Мая 2019
Россия

Мошенники смогли похитить 100 тысяч рублей у жены Резника после ее закупок в Даркнете

Мошенники смогли похитить 100 тысяч рублей у жены Резника после ее закупок в Даркнете

Жена петербургского депутата Максима Резника Ксения Казарина на днях лишилась 100 тысяч рублей. Деньги пропали с ее банковской карты, после чего она обратилась в полицию.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что Казарина попалась на удочку мошенников, приняв их за работников банка и сообщив им данные платежной карты, что позволило украсть с ее счета деньги. 

Жена Резника могла лишиться 100 тысяч рублей из-за покупок наркотиков в Даркнете

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с корреспондентом ФАН не стал исключать, что жена парламентария, угодившего недавно в наркоскандал, могла покупать запрещенные вещества в глубинах сети.

Заместитель первого проректора по академическим вопросам РЭШ Олег Шибанов отметил, что в Даркнете легко «нарваться» на мошенников. В скрытой интернет-сети все привязано не к привычным и проверенным Visa или Mastercard, а к специальным банкам, поэтому риск быть обманутым там очень высок.

«Люди, которые уверенно вбивают (в Даркнете - прим.ред.) с карточки все, что хотят, включая CVV-коды и дополнительную информацию, сильно рискуют», — считает эксперт.

Напомним, в начале мая в интернете появились видеоролики, как Максим Резник курит на балконе, предположительно, марихуану. Парламентарий отказался проходить текст на содержание наркотических веществ в организме. Вместо этого он улетел в Прагу. СМИ отмечают, что в чешской столице декриминализировано употребление марихуаны. 

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #резник #казарина

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