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19:28   19 Мая 2019
Весь мир

«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии

«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии

Главарь действующей в сирийской провинции Идлиб террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольной запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре»*, попросил формирования «Свободной сирийской армии» интенсивнее атаковать правительственные силы. Об этом сообщает ФАН.

Главарь «Ан-Нусры»* Абу Мухаммед аль-Джулани призвал «умеренных» боевиков, лояльных США, увеличить число нападений на правительственные силы на севере идлибской зоны, чтобы оттянуть с юга часть правительственных войск. Об этом он заявил в своем очередном видеообращении: ранее главарь террористов уже пытался сплотить разобщенные группировки и направить их против сил официального Дамаска.

На видеозаписи аль-Джулани выглядит весьма подавленным по сравнению с предыдущими обращениями, хотя ресурсы исламистских радикалов и распространяют информацию об уничтожении «десятков солдат САА» и «провальных» операциях Сирийской арабской армии. Он предостерегает оппозиционные группировки и напоминает об участии террористов в Восточной Гуте и Алеппо. Также аль-Джулани заявил о проблемах с личным составом и сообщил, что нуждается в подкреплении.

«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии

При этом группировки не могут решить острые разногласия: в апреле произошли десятки вооруженных столкновений между «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевиками «Ахрар аш-Шам», «Исламской партии Туркестана» и «Файлак аш-Шам».

«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии

Растет напряженность и после прекращения финансирования боевиков со стороны Турции, пообещавшей разделить группировки на «умеренную оппозицию» и исламистских террористов в зоне деэскалации. Сейчас Анкара помогает боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам», но их агрессивные действия на севере Хамы существенно дискредитируют Турцию как одного из гарантов астанинского процесса.

«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии

После прекращения внешней поддержки протурецкие группировки ССА в Африне вряд ли станут помогать аль-Джулани, чьи шансы на успешное наступление на юге Идлиба равны нулю.

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что тактика террористов свидетельствует об их отчаянии.

«Такие обращения к группировкам боевиков, с которыми террористы враждовали совсем недавно — свидетельство того, что дни «Тахрир аш-Шам» сочтены и, по всей вероятности, в самом ближайшем будущем она будет уничтожена сирийскими войсками», — сообщил Шаповалов.

«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии

Политолог отметил, что поддержка странами Запада «умеренных боевиков» дестабилизирует ситуацию в регионе и мешает силам сирийского правительства остановить кровопролитие.

«Те страны Запада, которые в настоящий момент пытаются помешать операциям сирийских войск, как минимум совершают серьезную ошибку, а скорее всего являются в данном случае провокаторами, цель которых — не борьба с террористами, а максимальное ослабление сирийского правительства», — заявил Шаповалов.

«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии

Эксперт считает, что отличие между боевиками ССА и радикальными исламистами лишь в источнике финансирования, а не в идеологии и убеждениях.

«Те страны Запада, которые в настоящий момент пытаются помешать операциям сирийских войск, как минимум совершают серьезную ошибку, а скорее всего являются в данном случае провокаторами, цель которых — не борьба с террористами, а максимальное ослабление сирийского правительства», — уверен Шаповалов. 

Осложнившиеся отношения между «Тахрир аш-Шам» и Турцией могут указывать на то, что Москве удалось убедить Анкару и добиться новых договоренностей по Идлибу, о чем террористы, вероятно, узнали через собственные каналы.

«Усиление конфликта между «Тахрир аш-Шам» и Анкарой и протурецкими силами, вероятно, приведет к тому, что Турция начнет склоняться к позиции России. Это повод для Турции понять, что террористы должны быть уничтожены», — заключил Шаповалов.

«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии *террористическая организация, запрещенная судом на территории Российской Федерации.

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Автор: Тимофей Булочкин
#терроризм #сирия #идлиб #саа #боевики #политика #ан-нусра #новости #общество #весь мир #аль-джулани #сса

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