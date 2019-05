«Ан-Нусра»* просит лояльных США боевиков спасти террористов в Сирии

Главарь действующей в сирийской провинции Идлиб террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольной запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре»*, попросил формирования «Свободной сирийской армии» интенсивнее атаковать правительственные силы. Об этом сообщает ФАН.

Главарь «Ан-Нусры»* Абу Мухаммед аль-Джулани призвал «умеренных» боевиков, лояльных США, увеличить число нападений на правительственные силы на севере идлибской зоны, чтобы оттянуть с юга часть правительственных войск. Об этом он заявил в своем очередном видеообращении: ранее главарь террористов уже пытался сплотить разобщенные группировки и направить их против сил официального Дамаска.

Emir of #HTS (#alQaeda in #Syria) and leader of the so-called rebels who are fighting against the Syrian Arab army (#SAA) inside #Idlib pocket, Abu Muhammad al #Julani (10M$ reward ????) is speaking this evening pic.twitter.com/WZ5mzitrgd