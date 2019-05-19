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18:32   19 Мая 2019
Россия

Сбившего насмерть подростка саратовского полицейского заключили под стражу

Сбившего насмерть подростка саратовского полицейского заключили под стражу

Суд в Саратове арестовал на два месяца полицейского, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Жертвой аварии стал 14-летний подросток, еще один несовершеннолетний пострадал и находится в больнице.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль под управлением 40-летнего сотрудника органов внутренних дел сбил насмерть 14-летнего пешехода и столкнулся с двумя машинами. Инцидент произошел 17 мая вечером. Позже стало известно, что водитель был пьян.

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Автор: Ольга Шпакова
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