Россия 20 мая начнет прокачку чистой нефти по «Дружбе» в Польшу
Российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что сейчас процесс нормализуется в соответствии с «дорожной картой».
Что касается южного направления, там идёт нормализация отношений, и в течение нескольких дней мы ожидаем, что чистая нефть начнет поступать на границу со Словакией, добавил глава энергетического ведомства.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти.