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17:38   19 Мая 2019
Россия

Россия 20 мая начнет прокачку чистой нефти по «Дружбе» в Польшу

Россия 20 мая начнет прокачку чистой нефти по «Дружбе» в Польшу

Российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что сейчас процесс нормализуется в соответствии с «дорожной картой».

Что касается южного направления, там идёт нормализация отношений, и в течение нескольких дней мы ожидаем, что чистая нефть начнет поступать на границу со Словакией, добавил глава энергетического ведомства.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти.

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Автор: Ольга Шпакова
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