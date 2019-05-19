Россия 20 мая начнет прокачку чистой нефти по «Дружбе» в Польшу

Российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что сейчас процесс нормализуется в соответствии с «дорожной картой».

Что касается южного направления, там идёт нормализация отношений, и в течение нескольких дней мы ожидаем, что чистая нефть начнет поступать на границу со Словакией, добавил глава энергетического ведомства.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти.