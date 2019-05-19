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17:51   19 Мая 2019
Россия

Власти Крыма займутся семьей, бежавшей из Киева от националистов

Власти Крыма займутся семьей, бежавшей из Киева от националистов

Киевскую семью, переехавшую из столицы в Ялту после избиения националистами за ношение георгиевских лент 9 Мая, попытались выселить из квартиры — власти Крыма пообещали это предотвратить. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что пострадавшая от националистов семья, переехавшая в Крым, оказалась на грани выселения. В арендованную киевлянами квартиру приходил участковый и предъявлял претензии по поводу отсутствия местной прописки.

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что семье не грозит депортация и напомнил, что принятие решений о переселении граждан не находится в сфере компетенции участкового.

«Если говорить о реальных переселениях и выселениях, то их не будет. Такие решения принимают не участковые, а на совершенно другом уровне другие инстанции», — сообщил Цеков.

Власти Крыма займутся семьей, бежавшей из Киева от националистов

Он отметил, что информация об инциденте может быть «не полностью достоверной»: сенатор намерен выяснить, насколько описанная ситуация соответствует действительности.

«Я убеждён на сто процентов, что такого решения в отношении этих граждан принято не будет. Я поинтересуюсь. Переговорю с полицией, органами миграции», — заключил Цеков.

Напомним, на Наталью Кудуеву и ее дочь Анастасию напали во время шествия «Бессмертный полк» в 2016 году. Причиной избиения женщины с ребенком националистом Виталием Регором стала георгиевская лента — полиция бездействовала. После начавшейся травли семья была вынуждена покинуть Украину и поселиться в Крыму.  

Власти Крыма займутся семьей, бежавшей из Киева от националистов

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Автор: Александра Леснова
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