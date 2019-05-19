Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
17:27   19 Мая 2019
Россия

Садовое кольцо в Москве открыли после велофестиваля

Садовое кольцо в Москве открыли после велофестиваля

Московское Садовое кольцо вновь доступно для движения, сообщил центр организации дорожного движения в Twitter 19 мая. Ранее его, как и ряд других улиц в центральном районе, закрывали для безопасного проведения первого велофестиваля в столице.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подвели итоги события, в котором поучаствовало свыше 40 тысяч человек. В сообщении указано, что такое количество людей стало рекордом.

«Москвичи и гости города разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу», — рассказали в публикации.

Садовое кольцо в Москве открыли после велофестиваля

Старт фесту дала велогонка «Садовое кольцо», в котором любители провели заезд на время. После колонна велосипедистов проехала по этому же маршруту.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поблагодарил участников и гостей велофестиваля. Он выразил уверенность, что мероприятие поспособствует увеличению числа велосипедистов.

«Велосипед – это здоровье, физическая нагрузка и отличный способ добраться до места назначения быстро и с комфортом», – добавил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#москва #велофестиваль #садовоекольцо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...