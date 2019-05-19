Садовое кольцо в Москве открыли после велофестиваля

Московское Садовое кольцо вновь доступно для движения, сообщил центр организации дорожного движения в Twitter 19 мая. Ранее его, как и ряд других улиц в центральном районе, закрывали для безопасного проведения первого велофестиваля в столице.

Велопробег велофеста подошёл к концу. Грустно. Но. Зато уже открыто Садовое! Спасибо всем кто был с нами. pic.twitter.com/b8Jv6PKzHA — ЦОДД (@gucodd) 19 мая 2019 г.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подвели итоги события, в котором поучаствовало свыше 40 тысяч человек. В сообщении указано, что такое количество людей стало рекордом.

«Москвичи и гости города разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу», — рассказали в публикации.

Старт фесту дала велогонка «Садовое кольцо», в котором любители провели заезд на время. После колонна велосипедистов проехала по этому же маршруту.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поблагодарил участников и гостей велофестиваля. Он выразил уверенность, что мероприятие поспособствует увеличению числа велосипедистов.