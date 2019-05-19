При взрыве у туристического автобуса в Египте пострадали 17 человек
Число пострадавших при взрыве у туристического автобуса в Египте достигло 17 человек. Об этом сообщает Sky News Arabia. Посольство России выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.
Ранее стало известно, что в районе нового национального египетского музея в Гизе рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв.
معظم المصابين من السياح الأجانب #مصر pic.twitter.com/HG1IRdkgmZ— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 19, 2019
По первоначальным данным СМИ, в происшествии пострадали 14 человек -граждане Египта и Южной Африки. В органах безопасности Египта сообщили, что начался поиск причастных к взрыву.