При взрыве у туристического автобуса в Египте пострадали 17 человек

Число пострадавших при взрыве у туристического автобуса в Египте достигло 17 человек. Об этом сообщает Sky News Arabia. Посольство России выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Ранее стало известно, что в районе нового национального египетского музея в Гизе рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв.

По первоначальным данным СМИ, в происшествии пострадали 14 человек -граждане Египта и Южной Африки. В органах безопасности Египта сообщили, что начался поиск причастных к взрыву.