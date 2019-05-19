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16:44   19 Мая 2019
Весь мир

При взрыве у туристического автобуса в Египте пострадали 17 человек

При взрыве у туристического автобуса в Египте пострадали 17 человек

Число пострадавших при взрыве у туристического автобуса в Египте достигло 17 человек. Об этом сообщает Sky News Arabia. Посольство России выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Ранее стало известно, что в районе нового национального египетского музея в Гизе рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв.

По первоначальным данным СМИ, в происшествии пострадали 14 человек -граждане Египта и Южной Африки. В органах безопасности Египта сообщили, что начался поиск причастных к взрыву.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #взрыв #египет #туристы #весь мир

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