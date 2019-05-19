Подготовка к инаугурации Зеленского проходит в Киеве
Репетиция торжественной церемонии вступления на пост президента Украины шоумена Владимира Зеленского началась у здания Верховной Рады в Киеве, сообщает «Украинская правда» 19 мая
«Подготовка продлится до 22:00 воскресенья», — добавили в сообщении.
Организаторы отметили, что в мероприятии поучаствует статист, а виновник завтрашнего торжества присоединится позже.
У Мариинского дворца и здания Рады установили два больших экрана. На месте подготовки дежурят патруль, Национальные полиция и гвардия. В центре Киева работают правоохранительные органы.
21 апреля прошел второй тур президентских выборов в стране. В нем за должность боролись шоумен Владимир Зеленский от партии «Слуга народа» и действующий глава Украины Петр Порошенко, который зарегистрировался как самовыдвиженец.
23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100 процентов электронных протоколов: за Зеленского выступили 73,22 процента украинцев, за Порошенко — 24,45 процентов.
Ряд иностранных политиков поздравили Зеленского с победой. Окончательные итоги голосования опубликовали только 3 мая. Инаугурация избранного президента пройдет 20 мая.
Депутати проголосували за проведення інавгурації новообраного президента 20 травня. Вже у понеділок о 10 годині ранку Володимир Зеленський складе присягу українському народу та офіційно приступить до виконання обов'язків Президента України.— Команда Зеленського (@zeteam_official) 16 мая 2019 г.