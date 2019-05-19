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16:46   19 Мая 2019
Россия

Греф рассказал о чистке власти от олигархов при Путине

Греф рассказал о чистке власти от олигархов при Путине

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что власть с начала 2000-х годов провела «хирургическую работу» по отстранению олигархов от «колоссальной власти», которой те обладали в 1990-е годы. Об этом Греф рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Вот тогда средства массовой информации были исключительно олигархические. И единственное, что можно было прочитать о себе, — это очередную небылицу, которую по заказу олигархов размещали во всех средствах массовой информации»,  — прокомментировал глава Сбербанка систему олигархического капитализма в России 90-х годов.  

Банкир уверен, что команда президента РФ Владимира Путина проделала большую работу по отстранению олигархов от управленческих структур.

«Был период, когда они были значительно сильнее правительства», — рассказал Греф.

Греф рассказал о чистке власти от олигархов при Путине

Глава Сбербанка считает, что государственный аппарат нужно отделять от бизнеса, не смешивая две структуры во избежание формирования системы олигархической власти.

«Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи», — заключил Греф.

Ранее руководитель Сбербанка поделился мнением, что новый подход президента к надзорному регулированию «весьма радикален» и «нехарактерен» для Путина. Греф поделился мнением, что инициатива главы РФ стала следствием «усталости от невыполненных призывов».

Греф рассказал о чистке власти от олигархов при Путине

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Автор: Александра Леснова
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