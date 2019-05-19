Греф рассказал о чистке власти от олигархов при Путине

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что власть с начала 2000-х годов провела «хирургическую работу» по отстранению олигархов от «колоссальной власти», которой те обладали в 1990-е годы. Об этом Греф рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Вот тогда средства массовой информации были исключительно олигархические. И единственное, что можно было прочитать о себе, — это очередную небылицу, которую по заказу олигархов размещали во всех средствах массовой информации», — прокомментировал глава Сбербанка систему олигархического капитализма в России 90-х годов.

Банкир уверен, что команда президента РФ Владимира Путина проделала большую работу по отстранению олигархов от управленческих структур.

«Был период, когда они были значительно сильнее правительства», — рассказал Греф.

Глава Сбербанка считает, что государственный аппарат нужно отделять от бизнеса, не смешивая две структуры во избежание формирования системы олигархической власти.

«Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи», — заключил Греф.

Ранее руководитель Сбербанка поделился мнением, что новый подход президента к надзорному регулированию «весьма радикален» и «нехарактерен» для Путина. Греф поделился мнением, что инициатива главы РФ стала следствием «усталости от невыполненных призывов».