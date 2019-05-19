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16:22   19 Мая 2019
Россия

Миллер рассказал о финансировании «Северного потока — 2»

Миллер рассказал о финансировании «Северного потока — 2»

Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о реализации газопровода «Северный поток  — 2» в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 19 мая.

Он отметил ритмичную работу, а также «неплохую» атмосферу вокруг проекта.

«Четыре пятых объема капитальных затрат уже профинансировано», — добавил предприниматель.

«Газпром» — единственный акционер Nord Stream 2 AG. Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall выступают в качестве европейских партнеров, которые обязались вместе внести половину стоимости «Северного потока — 2». Согласно расчетам, каждая компания оплатила порядка 950 миллионов евро. Вторую половину, то есть 4,75 миллиардов евро, оплачивает «Газпром».

Миллер рассказал о финансировании «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Запуск ниток должен состояться уже в конце года. Поток расположится в территориальных или экономических зонах стран, которые находятся у берегов Балтийского моря.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.

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Автор: Анна Манц
#миллер #газпром #финансирование #газопровод #северныйпоток-2

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