Парад поездов в московском метро посмотрели более 450 тысяч человек

Около 450 тысяч пассажиров посмотрели парад поездов на Кольцевой линии 18 мая, проинформировали на сайте столичного мэра. В этом году парад прошел в пятый раз.

Мероприятие организовали в честь 84-летия со дня открытия метро. Оно длилось с утра и до 20.00. Старт был дан на станции «Комсомольская». В параде приняли участие поезда с разных линий.

Первым поехал ретропоезд «Сокольники» с мягкими диванами. Также пассажирам продемонстрировали состав нового поколения 765-й серии — «Москва».

Пассажирам показали, какие изменения произошли с подвижным составом за 84 года работы метро. После мероприятия каждый состав вернулся на свою рабочую линию.