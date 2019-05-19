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16:25   19 Мая 2019
Россия

Парад поездов в московском метро посмотрели более 450 тысяч человек

Парад поездов в московском метро посмотрели более 450 тысяч человек

Около 450 тысяч пассажиров посмотрели парад поездов на Кольцевой линии 18 мая, проинформировали на сайте столичного мэра. В этом году парад прошел в пятый раз.

Мероприятие организовали в честь 84-летия со дня открытия метро. Оно длилось с утра и до 20.00. Старт был дан на станции «Комсомольская». В параде приняли участие поезда с разных линий.

Первым поехал ретропоезд «Сокольники» с мягкими диванами. Также пассажирам продемонстрировали состав нового поколения 765-й серии — «Москва».

Пассажирам показали, какие изменения произошли с подвижным составом за 84 года работы метро. После мероприятия каждый состав вернулся на свою рабочую линию.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #метро #общество #парад поездов

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