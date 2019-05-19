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Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

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15:58   19 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Замглавы администрации экс-президента Украины Януковича вернулся в страну

Замглавы администрации экс-президента Украины Януковича вернулся в страну

Киевская прокуратура завела дело на Андрея Портнова в 2014 году, но суд ЕС постановил прекратить уголовное преследование и снять санкции с экс-замглавы украинской администрации президента. Об своем возвращении в Киев Портнов написал в Facebook.

«Здравствуй дорогая Украина. Все только начинается!», — написал он в соцсети.

Уголовное дело на Портнова было заведено после того, как украинские спецслужбы якобы узнали, что экс-замглавы воспользовался своим служебным положением и незаконно возглавил кафедру конституционного права в КНУ имени Шевченко в 2010 году, завладев финансами ВУЗа.

Замглавы администрации экс-президента Украины Януковича вернулся в страну

В 2015 году киевская полиция объявила его в розыск, в октябре того же года Портнов выиграл дело в суде ЕС, после чего Печерский районный суд постановил прекратить розыск чиновника.

Ранее сообщалось, что на Украину хочет вернуться и экс-глава страны Виктор Янукович. В 2016 году киевский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы — адвокаты подали апелляцию. При этом судья полностью оправдал Януковича по основному обвинению — потере Крыма.

Замглавы администрации экс-президента Украины Януковича вернулся в страну

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Автор: Александра Леснова
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