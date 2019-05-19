Новак встретится с саудовским министром энергетики

Глава Минэнерго России сообщил о намерении провести встречу с Халидом аль-Фалихом перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Также по прибытии в Саудовскую Аравию министр сказал журналистам, что мониторинговый комитет ОПЕК+ может выработать предложения к министерской конференции альянса, однако еще рано говорить о продлении сделки по сокращению добычи. Нужно обсудить ситуацию на рынке, отметил он.

Ранее сообщалось, что в ходе Арктического форума Новак заявил, что весь мир устал от американских санкций.