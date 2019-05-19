Лавров напомнил, что РФ не пойдет на уступки, противоречащие ее интересам

Москва вежлива, однако это не значит, что она пойдет на уступки, которые противоречат коренным национальным интересам страны, заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 19 мая.

Он отметил, что у российской власти стоят вежливые люди, которые говорят на любые темы. Ведь нужно не только общаться, но и слушать друг друга.

«Мы других слышим, между прочим. Они [американцы] нас не всегда», — добавил министр.

14 мая государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Сочи, чтобы встретиться с Лавровым российским президентом Владимиром Путиным. Американский политик высоко оценил переговоры с российской стороной. В Twitter он отметил, что встреча стала позитивным шагом вперед для отношений Америки и России.