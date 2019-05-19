Участник Московского полумарафона умер после забега

Один из участников Московского полумарафона скончался после преодоления дистанции в десять километров. Об этом сообщили в пресс-службе Московского полумарафона, пишет агентство «Москва».

Как пишет СМИ, мужчина почувствовал себя плохо после того, как получил медаль и ушел из «Лужников». Врачи оказали ему помощь, но не смогли спасти его.

Отмечается, что во время полумарафона участник не жаловался на плохое самочувствие и не обращался к медикам.

Московский полумарафон является самым массовым стартом в России. В этом году в нем приняли участие бегуны из 48 стран. Маршрут пролегает мимо стен Кремля и по центральным набережным.