Депутат Европарламента призвала расследовать получение подарков главой Brexit Party

Депутат Европарламента Кэтрин Бирдер призвала председателя ЕП Антонио Таяни расследовать данные о том, что бывший лидер британской партии независимости, евроскептик Найджел Фараж не указал в декларации подарки от бизнесмена Аррона Бэнкса. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Бэнкс известен тем, что пожертвовал на кампанию за выход Британии из Евросоюза 9 миллионов фунтов стерлингов, что стало самой большой внесенной суммой.

Как пишут СМИ, Фараж, ранее объявивший о создании новой партии Brexit Party, получил от Бэнкса подарки стоимостью 450 тысяч фунтов стерлингов. Также он не внес в спецреестр интересов членов Европарламента автомобиль с персональным водителем и поездки в США, куда Фараж летал для встречи с политиками правого толка.

Бирдер призвала в письме председателя ЕП срочно расследовать эти нарушения. В случае их доказательства Фараж заплатит штраф в 10 тысяч евро.