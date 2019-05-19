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14:58   19 Мая 2019
Весь мир

Депутат Европарламента призвала расследовать получение подарков главой Brexit Party

Депутат Европарламента призвала расследовать получение подарков главой Brexit Party

Депутат Европарламента Кэтрин Бирдер призвала председателя ЕП Антонио Таяни расследовать данные о том, что бывший лидер британской партии независимости, евроскептик Найджел Фараж не указал в декларации подарки от бизнесмена Аррона Бэнкса. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Бэнкс известен тем, что пожертвовал на кампанию за выход Британии из Евросоюза 9 миллионов фунтов стерлингов, что стало самой большой внесенной суммой.

Как пишут СМИ, Фараж, ранее объявивший о создании новой партии Brexit Party, получил от Бэнкса подарки стоимостью 450 тысяч фунтов стерлингов. Также он не внес в спецреестр интересов членов Европарламента автомобиль с персональным водителем и поездки в США, куда Фараж летал для встречи с политиками правого толка.

Бирдер призвала в письме председателя ЕП срочно расследовать эти нарушения. В случае их доказательства Фараж заплатит штраф в 10 тысяч евро.

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Автор: Ольга Шпакова
#европарламент #политика #весь мир #brexit party

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